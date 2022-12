Ein Jahr Koalitionsvertrag Was die Ampel schon umgesetzt hat – und was nicht

Auch das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sparte man im Koalitionsvertrag noch aus. Das änderte sich mit Olaf Scholz‘ "Zeitenwende"-Rede vom 27. Februar: "Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in unsere Verteidigung investieren", kündigte Scholz damals an. Jüngst musste Regierungssprecher Steffen Hebestreit aber einräumen, dass die zwei Prozent erst am Ende der Legislaturperiode erreicht werden könnten.