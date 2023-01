Slovig: Problem nicht auf Schnelle lösbar

Auf die Frage, was bei diesem Schulgipfel herauskommen muss, antwortet er: "Am ehrlichsten wäre es, den Leuten knallhart zu sagen, dass dieses Problem nicht auf die Schnelle lösbar ist. Sondern, dass wir dieses Problem annehmen und bewegen müssen und sehen, dass wir das Beste daraus machen. Ich glaube, da gibt es schon sehr viele gute Ansätze, die auch aus dem Bildungsministerium kommen und die kann man nur weiter pflegen. Ansonsten heißt es vor Ort, sich ehrlich zu machen. Und zu sagen: Die Schulbildung wird zumindest in der Quantität nicht den Umfang der vergangenen Jahre haben."

Gerth: Maßnahmen haben alle einen Fehler

Ist der Patient etwa austherapiert? Bei dieser Frage schüttelt die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Eva Gerth, energisch den Kopf. Es seien zwar viele Maßnahmen angeschoben, sie alle hätten aber einen Fehler, ist Gerth überzeugt.

"Die Sekundarschulen haben 75 Prozent Unterrichtsversorgung, man versucht jetzt über neue Unterrichtsmodelle - vier plus eins, also einen freien Tag in der Woche oder über 40 plus fünf, also man knappst von jeder Stunde fünf Minuten ab und nutzt die dann anderweitig. Man versucht das alles aus eigenen Kräften irgendwie hinzukriegen. Das System kann im Moment aus eigenen Kräften kaum noch reagieren", erklärt die Gewerkschaftsvorsitzende.

Gerth: Geld anderweitig einsetzen

Deswegen der klare Appell der Gewerkschafterin an den Finanzminister, der am Donnerstag auch mit am Tisch sitzt: Es müsse dringend Geld freigegeben werden. Zum Beispiel das Geld, das liegen bleibe, weil viele Stellen an den Schulen nicht besetzt werden könnten, so Gerth.