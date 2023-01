Diese Maßnahmen sollen gegen den Lehrermangel helfen Bildungsministerin Feußner versucht mit vielen Maßnahmen, Lehrer nach Sachsen-Anhalt zu holen. Erst kürzlich hat das Bildungsministerium zusammen mit der Agentur für Arbeit versucht, bei einem virtuellen Speeddating potentielle Bewerber für eine Anstellung im Land zu überzeugen.



Daneben werden Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf gesucht. Geplant ist, die Einstellungsvoraussetzungen dafür so zu überarbeiten, dass auch Meister oder Techniker ohne Hochschulabschluss eingestellt werden können. Bewähre sich ein Seiteneinsteiger vor der Klasse über mehrere Jahre und absolviere Fortbildungen, könne er auch einem Angestellten in der Entgeltgruppe gleichgestellt werden. Dafür seien aber noch rechtliche Änderungen nötig, hieß es im Dezember aus dem Bildungsministerium.



Außerdem vergibt das Land Stipendien an angehende Lehrer, wenn sie später an Schulen auf dem Lande arbeiten. Wie das Bildungsministerium mitteilte, gehen in diesem Jahr insgesamt 50 Stipendien an Lehramtsstudenten und ab dem kommenden Jahr 25 Stipendien. Monatlich werden demnach 600 Euro gezahlt. Die Stipendiaten verpflichteten sich im Gegenzug, nach dem Studium in einer sogenannten Bedarfsregion zu unterrichten. Vorrangig sollen Lehrer für Sekundarschulen gefunden werden.



Bildungsministerin Feußner setzt im Kampf gegen den Lehrermangel auf eine Vielzahl von Maßnahmen. "Es gibt kein Patentrezept gegen den derzeitigen Unterrichtsausfall, es gibt nicht die eine Lösung am Horizont, die spontane Heilung verspricht. Im Gegenteil: Wir müssen jeden Stein umdrehen, jede Regelung aus der Vergangenheit auf Sinnhaftigkeit, auf Effizienz überprüfen", sagte Feußner Mitte Dezember im Landtag.



Aus Sicht der Grünen und der SPD ist auch die schon lange diskutierte bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften notwendig. SPD-Fraktionschefin Pähle sprach von einem "Gebot der Stunde", damit sich fertige Hochschulabsolventen nicht in andere Länder bewürben, in denen besser bezahlt werde. Sie will zudem Schulen mehr eigenen finanziellen Handlungsspielraum geben, damit sie selbst kurzfristige Vertretungslösungen etwa für erkrankte Lehrer organisieren könnten. Zudem müsse Geld, das wegen nicht besetzter Lehrerstellen nicht ausgegeben werde, in Schulen und Kommunen eingesetzt werden können. So könnten beispielsweise pädagogische Mitarbeiter, Schulverwaltungsassistenten und Honorarkräfte für Entlastung sorgen.



Die Grünen-Fraktion erklärte zudem, sie habe im Landtag Maßnahmen zur Verbesserung der Gehälter von Lehrkräften in besonderen Mangelfächern sowie Schulformen und Regionen beantragt. Auch sollten die Bedingungen für den Seiteneinstieg verbessert werden.