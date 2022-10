Der Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Gunnar Schellenberger (CDU), begrüßte die neue Leitlinie. Um den Klimaschutz voranzubringen, müsse man kreativ sein, so der CDU-Politiker, der auch Landtagspräsident ist.

In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell 29.000 Baudenkmäler. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 130 Anträge auf Photovoltaik-Anlagen an diesen Gebäuden gestellt. 16 Prozent wurden abgelehnt. Im Sommer hatte sich Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) gegen pauschale Verbote von Photovoltaik-Anlagen ausgesprochen. Denkmalschutz dürfe nicht den Ausbau erneuerbarer Energien verhindern.