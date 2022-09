Rund 350 Quadratmeter – so groß ist das Dach dieses typischen Wohnblocks aus DDR-Zeiten in der Dr.-Jacobs-Straße in Wernigerode. Das Haus gehört der kommunalen Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW). Das Dach dieses Wohnblocks glänzt nun schwarz in der Sonne. Dazwischen glänzen aluminiumfarbene Verkleidungen und schwarze Kabelabdeckungen. Auf diesem Dach wurde gerade eine Photovoltaikanlage installiert.