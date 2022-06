Über den Tankrabatt wird seit Tagen auch in der Politik diskutiert. CDU-Oppositionspolitiker Jens Spahn hatte die Bundesregierung am Sonnabend in der "Bild"-Zeitung aufgefordert, gegen Mineralölkonzerne vorzugehen. Auch die mitregierende FDP sprach sich in Person von Fraktionschef Christian Dürr dafür aus, das Wirtschaftsministerium müsse gemeinsam mit dem Bundeskartellamt für Entlastung sorgen.