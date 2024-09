Im Internet findet sich ein Portal, in dem alle Gesetze und Verordnungen für Sachsen-Anhalt aufgelistet sind. Derzeit gibt es 2.347 Verwaltungsvorschriften, die so ziemlich jeden Wechselfall des Lebens abbilden. Unter dem Kürzel TL VBit-StB 22 finden sich zum Beispiel "Technische Lieferbedingungen für gebrauchsfertige viskositätsveränderte Bitumen". Hinter der Abkürzung "InfraRili" verbirgt sich die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in die öffentliche Eisenbahninfrastruktur nicht bundeseigener Eisenbahnen für den Güterverkehr in Sachsen-Anhalt".