Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bereitet Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt Sorgen. Der Präsident des Landkreistages, Götz Ulrich (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe vor allem in Süd-und Südwestdeutschland sicher Kommunen, Kreise und Städte, die sich den Tarifabschluss leisten könnten. Für die Landkreise, Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt sei aber der Abschluss ein "ungedeckter Scheck". Das bedeute, dass das Geld, was man jetzt zusätzlich benötige, in den Haushalten nicht zur Verfügung stehe.