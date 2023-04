Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben in ihren Verhandlungen am Samstagabend einen Kompromiss erzielt und die vorangegangene Schlichtungsempfehlung angenommen. Die Vertreterin der Arbeitgeber, Innenministerin Nancy Faeser, sprach am Samstagabend nach den Verhandlungen in Potsdam von einem "guten und fairen Tarifabschluss".