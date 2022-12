Ladenöffnungszeitengesetz Mehr verkaufsoffene Sonntage in Sachsen-Anhalt

Sechs statt vier: Einzelhändler in Sachsen-Anhalt dürfen ihre Geschäfte in den kommenden beiden Jahren an mehr Sonntagen öffnen. Die Tage sollen zudem künftig flexibler angesetzt werden können. Eine entsprechende Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes hat der Landtag in Magdeburg beschlossen.