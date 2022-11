Weihnachtlich geschmückte Innenstädte verbreiten derzeit eine heimelige Stimmung. Trotz der Energiekrise und hoher Inflation funkelt und leuchtet es fast überall. Und natürlich sollen die vielen Lichter auch möglichst viele Menschen in die Geschäfte locken. Traditionell ist die Weihnachtszeit für die vielen Einzelhändler Hochsaison. "Wie es eigentlich bei uns üblich ist: Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes nach dem Totensonntag ist bei uns im Geschäft alles weihnachtlich geschmückt und wir konzentrieren uns voll und ganz auf das Weihnachtsgeschäft", erzählt Karin Pachur (59) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Sie betreibt seit 30 Jahren in der Magdeburger Innenstadt ein Geschäft für Damenmode.

Modehändlerin Karin Pachur aus Magdeburg: Weihnachtszeit ist Hochsaison. Bildrechte: Karin Pachur Wie viele andere Händler, öffnet Modehändlerin Pachur ihr Geschäft auch an zwei Adventssonntagen. So will sie auch den Menschen, die unter der Woche keine Zeit haben – weil sie vielleicht im Job besonders eingespannt sind und sich in der knappen Freizeit lieber um die Familie kümmern möchten – die Möglichkeit zu bieten, Geschenke zu besorgen. So begründen Händlerverbände die Zusatzöffnung. "Gerade an dem Sonntag kurz vor Weihnachten machen wir gute Umsätze", sagt Pachur.

Verkaufsoffener Sonntag: Viermal jährlich erlaubt

Die Regeln für die Sonntagsöffnung sind in Mitteldeutschland überraschend einheitlich: An vier Sonntag im Jahr dürfen Geschäfte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre Türen öffnen. Teilweise entscheiden die Gemeinden (Sachsen) über die genauen Termine, teilweise geben die Länder diese vor. Trotzdem gibt es immer wieder Streit um die Frage, wann und wie oft die Geschäfte ihre Türen an Sonn- und Feiertage öffnen dürfen.