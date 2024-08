In Sachsen-Anhalts Regierungskoalition ist ein Streit um das geplante Wassergesetz entbrannt. Bei den Kosten des Vorhabens will die CDU zum Ärger der SPD offenbar private Waldbesitzer stärker entlasten und dafür die Bürgerinnen und Bürger stärker zur Kasse bitten.

Mit dem Gesetz aus dem Haus des Umweltministers Armin Willingmann (SPD) will das Land auf zunehmende Dürreperioden reagieren und das Speichern von Wasser in der Landschaft gesetzlich verankern. Dafür sollen im ganzen Land zahlreiche Stauanlagen an kleinen Gewässern neu entstehen oder saniert werden. Bei den Kosten von rund 69 Millionen Euro wird das Land den dafür zuständigen 28 Gewässerunterhaltungsverbänden finanziell unter die Arme greifen. So geht es aus einer Pressemitteilung vom Oktober 2023 hervor.