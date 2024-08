Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA) hat Kritik an seiner Kommunikation rund um die Reparatur der Schleuse Wettin im Saalekreis zurückgewiesen. Man sei etwa mit dem Kapitän der "MS Händel II", Rüdiger Ruwolt, regelmäßig im Kontakt und habe über Veränderungen des Reparaturablaufs informiert.

Friedrich Meyer vom WSA sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es seien einfach immer mehr Schäden an der Schleuse aufgetaucht. Dadurch seien längere Arbeiten nötig geworden und somit auch eine längere Sperrung. Meyer sicherte zu, dass weitere Schleusentore außerhalb der Saison überprüft und womöglich repariert werden.

Unterstützung bei seiner Kritik am Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hatte er zuletzt auch von Halles Bürgermeister Egbert Geier bekommen. Er hatte sich vor allem zu den Auswirkungen der Bauarbeiten auf das Laternenfest geäußert. "Es gibt ein großes Interesse, dass man Saale-aufwärts nach Halle fährt, als Bootstourist Teil des Laternenfestes ist und das ist für uns jetzt natürlich schwer möglich." Er setze auf einen vernünftigen Austausch noch im Vorfeld des Festes, das in diesem Jahr vom 23. bis 25. August in Halle stattfindet.