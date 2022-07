Die Forderungen nach einem solchen Ausgleich kommen von der SPD und der FDP im Land. Erst am Donnerstag hatte die SPD-Landtagsfraktion ein entsprechendes Positionspapier veröffentlicht. Darin fordern die Sozialdemokraten eine "direkte Reduzierung des Strompreises" für die Menschen vor Ort sowie Zahlungen an Kommunen, in denen Windkraftanlagen entstehen sollen. Ähnlich hatten sich CDU, SPD und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag geäußert. Wind- und Sonnenenergie könnten so zu "Bürgerenergien" werden, hieß es damals.