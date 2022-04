Er sei Landwirt und wolle die Flächen weiterhin auch landwirtschaftlich nutzen, zugleich aber auch den Kohleausstieg in der Region voranbringen. Und deshalb setzt nun Carl Phillip Bartmer auf eine Mischnutzung nach dem Motto: Raus der Kohle, rein in die Sonne. "Wir überlegen derzeit vieles. Am Ende könnte es hinauslaufen auf eine Freilandhaltung von Hühnern zwischen den Modulen, in Form von Hühnermobilen. Wir spielen auch mit dem Gedanken, einen Teil der Fläche aufzuständern, so dass Rinder darunter grasen können. Und wir wollen Blühflächen anlegen, um dort vielleicht auch mit lokalen Imkern zu kooperieren."