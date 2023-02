Das umfangreiche Prüfungsrecht, was bei ihnen wahrgenommen werde, stehe dafür, dass man wirklich transparent sei in der Mittelverwendung, erklärt Antje Ludwig.

Die dritte im Bunde der regierungstragenden Fraktionen ist die FDP. Hier ist man offen für mehr Prüfrechte, will Streit in der Koalition aber dringlichst vermeiden.

Guido Kosmehl, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, erklärt: "Also ich glaube, wir werden in naher Zukunft in der Koalition reden, um zu schauen, wer gerne welche Erweiterung haben will. Ist das im Sinne auch des Rechnungshofes, der uns ja auch häufig Hinweise gibt, dass er sich das vorstellen könnte."