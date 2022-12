Wegen steigender Ausgaben steuert das Land Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren auf eine Finanzlücke von rund 1,15 Milliarden Euro zu. Bevorstehende Ausgaben in dieser Höhe sind demnach nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, fehlen im Jahr 2024 rund 470 Millionen Euro und in den Jahren 2025 sowie 2026 jeweils rund 340 Millionen Euro.