Die Bauarbeiten auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben in der Börde dauern länger als geplant. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, wird die Fahrbahn erst Ende April fertig. Geplant war Ende Dezember 2024.

Grund für die Verzögerung sind demnach mangelhafte Asphaltarbeiten. Weil der Belag vor und hinter den Autobahnbrücken nicht den Qualitätsstandards entspreche, müsse er an diesen Stellen herausgelöst und erneut aufgetragen werden, hieß es.

Seit einem Dreivierteljahr wird auf der A2 in Richtung Hannover der Asphalt auf rund 10,5 Kilometern Länge erneuert. Daneben wird auch an insgesamt neun Bauwerken sowie an Beschilderungen und Markierungen gearbeitet. Laut Autobahn GmbH sind die Autobahnbauten mittlerweile 26 Jahre alt und konstant einer hohen Verkehrsbelastung von rund 80.000 Fahrzeugen pro Tag ausgesetzt.