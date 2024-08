Bildrechte: Birte Deike

Entdeckt worden waren die kleinen Hundewelpen Ende Juli von Birte Deike. Die 19-Jährige war bei einem Spaziergang auf einen der Welpen gestoßen. Gemeinsam mit ihren Eltern und einer Tierärztin fand sie sechs weitere Welpen in einem angrenzenden Waldstück, die dort einzeln in kleinen Abständen ausgesetzt worden waren.



"Ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt", sagt die Retterin damals im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Es sei offensichtlich, dass die Welpen dort von Menschen ausgesetzt worden seien. "Ich war total traurig, dass Menschen so etwas tun können."