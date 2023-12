Anfang der 1980er-Jahren gab es in der Dübener Heide nicht einen Biber. Wie nahezu überall in Europa war er im 19. Jahrhundert wegen des warmen Felles und wohlschmeckenden Fleisches ausgiebig gejagt worden. Die Rückkehr hierher verlief geradezu abenteuerlich.

An der Mittelelbe bei Dessau gab es noch genügend Biber, die letzten in Europa. Die Niederlande wollten die Biber bei sich wieder ansiedeln und kauften 30 Tiere für wertvolle Valuta von der DDR. Weil es an der Mittelelbe bei Dessau aber nicht genügend Personal und Technik gab, wurde der Biber-Handel über den benachbarten Staatlichen Forstbetrieb in der Dübener Heide abgewickelt.