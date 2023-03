Landgericht Magdeburg Prozess nach Unfall auf Rennstrecke in Oschersleben

Am Landgericht Magdeburg hat am Dienstag ein Prozess zu einem Unfall auf der Rennstrecke in Oschersleben begonnen. Es geht um einen Porsche- und einen Lotus-Fahrer, die im Mai letzten Jahres an einem sogenannten "Arena Training" teilgenommen haben. Beide Fahrer werfen sich gegenseitig die Schuld vor.