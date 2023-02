In einem der größten Drogenprozesse in Thüringen hat das Erfurter Landgericht am Montag mehrjährige Haftstrafen verhängt. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts. So muss der mutmaßliche Kopf der Bande elfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Er soll mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben. Zudem soll er unerlaubt im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein.