Es sieht so aus, als hätten sich die drei ukrainischen Lkw-Fahrer, die bei Mose auf der B189 im Landkreis Börde gestoppt wurde, darauf eingestellt, etwas länger zu bleiben: Vor einer der Fahrerkabinen steht ein schwarzes Paar Lederschuhe. Auf der Ladefläche des Schwerlasttransporters reihen sich ein Wasserkanister und mehrere Töpfe auf. Über dem Radkasten hängt eine leere Brötchentüte. Eine Tüte mit Müll liegt im Straßengraben.

Um die erforderlichen Genehmigungen kümmert sich derzeit die zuständige Speditionsfirma. Eine Sprecherin bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, dass es sich um fehlerhafte Transportscheine handelt. Demnach arbeite die Spedition daran, die korrekten Papiere so schnell wie möglich nach Deutschland zu schicken. Allerdings werde das noch bis Montag oder Dienstag dauern, so die Firmensprecherin weiter.