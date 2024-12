Eine Wohnung im Parterre eines Altbaus von Magdeburg-Stadtfeld. Hier haben die Spiele-Entwickler ihre Computer aufgestellt. Hinter gebogenen Breitbildschirmen sitzen Christian, Johannes und Julian und feilen an ihrem Spiele-Hit namens "Drova – Forsaken Kin". Reihen mit Buchstaben und Zahlen huschen über den einen Bildschirm von Johannes. Auf dem anderen ist eine großpixelige, mystische Spielelandschaft zu sehen, über die er mit seiner Maus seinen Charakter steuert und hier und da noch was ändert.

Christian Sandkämper, Kai Bornemann und zeitweise bis zu acht Mitstreiter als Freiberufler glaubten von Anfang an an das Projekt. Sie schufen Spielewelten, die im Harz und in der Lüneburger Heide angesiedelt sind. Charaktere, in die der Spieler schlüpft, um die Welten zu erkunden, wobei er Aufgaben lösen muss, andere Charaktere, sogenannte non-playable charakters oder NPC's, trifft.