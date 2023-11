Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Ganz wie bei der Bücherleihe will die Bibliothek die herausgegebenen Samen am Ende auch möglichst wieder zurück. So sind die Gärtner angehalten, das Saatgut der ausgesäten Pflanzen zu ernten und wieder in die Bibliothek zu bringen. "Wie man das am besten macht, dazu haben wir natürlich Bücher hier", so Lesche. Auch wer kein Saatgut "ausgeliehen" hat, kann welches abgeben, um die Vielfalt in der Bibliothek zu erhöhen. Die Anforderungen sind simpel: Gut vermehrbar soll das Saatgut sein und nicht genverändert.