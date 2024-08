Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Magdeburg wurde bei Rindern im Landkreis Harz erstmals die Variante BTV-3 in Sachsen-Anhalt nachgewiesen. Vor einigen Jahren sei bereits einmal die Variante BTV-8 aufgetreten. Der Amtstierarzt des Landkreises Harz, Rainer Miethig, sagte, mit dem Nachweis verliere das gesamte Bundesland den Status "seuchenfrei".

In Niedersachsen stieg die Zahl der Fälle zuletzt rasch. Laut FLI sind dort bislang 1.423 Tierhaltungen betroffen. In den anderen Nachbarländern Sachsen-Anhalts sind es deutlich weniger: vier in Brandenburg, elf in Thüringen und eine Tierhaltung in Sachsen. Bundesweit wurde die Blauzungenkrankheit in mehr als 4.800 Tierhaltungen beziehungsweise Betrieben nachgewiesen.