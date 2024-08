Das Friedrich-Loeffler-Institut gab an, dass seit Anfang Juli in Deutschland vermehrt Fälle der Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 aufträten. Seit Juli 2024 habe es bundesweit mehr als 3.500 festgestellte Erkrankungen gegeben (Stand: 16. August). Ursache sei vor allem die witterungsbedingt hohe Aktivität der kleinen Mücken (Gnitzen), die das Virus übertragen. Die Krankheit war bereits in Sachsen-Anhalt und Thüringen nachgewiesen. Seit 2023 breitet sich die Tierseuche von den Niederlanden aus ostwärts aus.