Hoher Sachschaden Brand in Fahrzeughalle der Straßenmeisterei in Harzgerode

10. Februar 2024, 15:48 Uhr

In Harzgerode hat es am Samstag in einer Fahrzeughalle der Straßenmeisterei gebrannt. Die Fahrzeuge wurden dabei teils stark beschädigt. Die Ermittlungsen zur Brandursache laufen.