Maciej Lewandowski und seine "PZL M18B Dromader" sind ein Herz und eine Seele. Jeden Tag kontrolliert und pflegt er die Maschine, die im Einsatz über 2.000 Liter Löschwasser aufnehmen kann. Heute schmeißt er auch den Motor an und lässt ihn mit hoher Drehzahl warmlaufen. "Dient alles den Systemchecks, wenn ich so auf meinem Kamel reite", schmunzelt der 63-Jährige in englischer Sprache, der bereits mit 16 begonnen hatte, seinen Flugschein zu machen. Maciej Lewandowski ist Pilot aus Leidenschaft, die Begeisterung fürs Fliegen spricht förmlich aus seinen Augen. Doch warum ausgerechnet Löschflugzeug-Pilot? "Ich bin kein Draufgänger", sagt Lewandowski mit bestimmtem Blick und ergänzt: "Ich mag Adrenalin – ich mag, anderen Menschen zu helfen. Und manchmal nenne ich meine Dromader mein fliegendes Büro bei 200 Sachen, wenn ich bei einem Einsatz stundenlang im Cockpit sitze."

Maciej Lewandowski ist in Dauer-Rufbereitschaft und damit in der Nähe des Löschflugzeugs. Bildrechte: dpa

Die Bilder jüngster Waldbrände – unter anderem der Absturz eines Fire Fighters in Griechenland – gehen ihm sichtlich nahe. Das sei ein gefährlicher Job. Und auch vorm Fliegen im Harz habe er Respekt, auch wenn die Berge nicht ganz so hoch seien. Seine internationale Erfahrung zahle sich hier aus. "Ich habe sechs Einsätze in Portugal geflogen. Das war eine richtig gute Schule, in den Bergen zu fliegen. Das macht das Fliegen im Harz nicht ganz so schwierig für mich."