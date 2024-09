Der am Freitag nahe der Kesselklippe am Königsberg ausgebrochene Waldbrand beschäftigt weiterhin die Feuerwehr. Er ist in der Nacht aber weitgehend unter Kontrolle geblieben. Am Abend seien zunächst alle Kräfte abgezogen worden, sagte die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Montagmorgen. Man habe alles zurückgebaut. Es gebe nur noch gelegentliche Patroullienfahrten.



Unterdessen ermittelt die Polizei, ob Brandstiftung das riesige Feuer am Brocken ausgelöst hat. Der für den Landkreis Harz zuständige Kreisbrandmeister, Kai Uwe Lohse, hatte gesagt, dass man das nicht ausschließen könne. Ein Sprecher des Nationalparks Harz bezeichnete Brandstiftung dagegen als eher unwahrscheinlich.