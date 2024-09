Mit Sorge betrachtet die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz den Waldbrand im Harz , der sich am Sonnabend auf eine Länge von 1.000 Metern unterhalb des Brockengipfels ausgebreitet hat. "Natürlich kommen die alten Bilder wieder hoch. Der Brand im Harz macht sehr betroffen", sagte Parksprecher Hanspeter Mayr MDR SACHSEN. Aber auch in der Sächsischen Schweiz mussten die Brandbekämpfer ausrücken.

Wie ein Sprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz MDR SACHSEN bestätigte, hat es am Sonntag am Pfaffenstein einen Brand gegeben. Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter eine Drohnenstaffel und ein Polizeihubschrauber. Schwierig war wegen des unwegsamen Geländes wie immer die Zuführung der Wasserleitungen, sagte Einsatzleiter Marko Gnauck. Am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden.



Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass ein 30-jähriger als Tatverdächtiger ermittelt wurde. Dieser gab an, am Pfaffenstein genächtigt zu haben, obwohl im Nationalpark Sächsische Schweiz aufgrund der hohen Waldbrandgefahr ein nächtliches Betretungsverbot herrscht. Am Samstagabend habe der Mann einen Gegenstand angezündet. Nun wird geprüft, ob dadurch der Waldbrand ausgelöst wurde.