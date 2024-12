Trotz Millionendefizit Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen vorerst gesichert

Neben den Sonderzahlungen wurde zudem über den Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr abgestimmt. In der vergangenen Woche hatte der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen, Kai Buchmann (CDU), angekündigt, diesen ablehnen zu wollen . Ihm fehle eine langfristige Perspektive der HSB, zudem sehe er in der klammen Stadtkasse keinen Spielraum für freiwillige Sonderzahlungen. Damit schaffte er es zumindest gesondert ins Protokoll – denn die anderen Gesellschafter teilten seine Bedenken nicht und stimmten für den Wirtschaftsplan. Um diesen zu beschließen, reicht die einfache Mehrheit der Gesellschafteranteile aus.

Am Ende also viel Aufregung um nichts? Das wäre als Fazit zu einfach. Laut Geschäftsführerin Müller hat die Gesellschafterversammlung gezeigt, wie groß die Unterstützung für die Harzer Schmalspurbahnen in der gesamten Region ist. Sie habe aber auch gezeigt, dass es neue Wege und Ideen braucht, um die kommenden Jahrzehnte optimistisch anzugehen. Wie diese aussehen könnten, soll nun in Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen geprüft werden. Erste Ergebnisse möchten die HSB im kommenden Jahr vorstellen. Insbesondere nachdem nun sicher ist, dass die historischen Dampfloks auch dann noch auf den Brocken fahren werden.