Henning betonte: "Keine Sorge, wir fangen jetzt hier nicht an, das Bauwerk mit chemischen Farben anzumalen. Die Anlage ist ja bedeutend für die Trinkwasserversorgung in der Region ." Das Kunstprojekt sei mit dem Naturschutz zu 100 Prozent vereinbar und auch behördlich abgenommen.

Die Arbeiten an dem Projekt haben Montagmorgen begonnen. Dazu wurde die Landesstraße 96 auf der Rappbodetalsperre halbseitig gesperrt. Schläuche und Kabel sind verlegt worden. Zudem haben sich Industriekletterer testweise abgeseilt. Auf sie komme es in den nächsten vier bis sechs Wochen an, erklärt Henning. Der Künstler werde die Kletterer von oben einweisen und steuern, damit am Ende auch das geplante Motiv entstehe. Dieses bleibe noch geheim.