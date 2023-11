Für Harzdrenalin selbst sei es wichtig, die Region mitzunehmen. Und das passiere auch, sagt Maik Berke, einer der beiden Geschäftsführer von Harzdrenalin. "Gastronomen, Hotels und Pensionen in der Nähe bekommen Gäste, Wanderwege sind stärker ausgelastet. Es ist einfach mehr los in der Region und alle können partizipieren, aber das stecken wir uns nicht alleine an. Wir sind aber schon sehr stolz, was dort oben entstanden ist."