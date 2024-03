Ein Sprecher des Veranstalters Harzdrenalin begrüßte grundsätzlich die Sperrung an der Rappbodetalsperre am "Carfreitag". Wer wisse, was in den vergangenen Jahren an Karfreitag los gewesen sei, könne das nachvollziehen. Nicht ganz so zufrieden sei man damit, dass die Sperrung über das ganze Wochenende bestehen bleibe. Besucherinnen und Besucher sollen die Umleitung über Rübeland nutzen.