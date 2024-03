Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

In Niedersachsen Harlingerode: Giftige Rauchwolke von Großbrand zieht nach Sachsen-Anhalt

29. März 2024, 08:57 Uhr

In Harlingerode im Landkreis Goslar kurz hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt brennt in einem Recyclingunternehmen Elektroschrott in großer Ausdehnung. Die Rauchwolke mit giftigen Brandgasen zieht Richtung Sachsen-Anhalt.