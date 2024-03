Theo W. ist ein bundesweit vernetzter Rechtsextremist, der jahrelang als Kindertrainer und Kämpfer beim Kampfsportclub "La Familia Halle" aktiv war. 2021 wurde er wegen seiner Beteiligung bei Angriffen der Thüringer Neonazi-Hooligan-Gruppe "Jungsturm" auf gegnerische Fußballfans zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach MDR-Investigativ-Informationen pflegte er bundesweit enge Kontakte zu anderen Hooligan-Gruppen und in das Geschäftsumfeld der Neonazi-Gruppierung "Kampfgemeinschaft" aus Cottbus.



Christopher H. aus dem Umfeld der mittlerweile aufgelösten rechtsextremen Ultra-Gruppierung "Scenario Lok" trat jahrelang sowohl für das aus der Neonazi-Hooligan-Szene hervorgegangene Leipziger "Imperium Fight Team" als auch für "La Familia Halle" an. Der Kampfsportler wurde 2020 wegen seiner Beteiligung an dem brutalen Angriff rechtsextremer Hooligans auf den Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2016 wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall zu einer einjährigen Freiheitsstrafe mit zwei Jahren Bewährung verurteilt.



Ebenfalls zum Team der Initiatoren soll nach Recherchen von MDR Investigativ der Kampfsportler Hans K. gehören. K. trat bisher als Kämpfer sowohl für "La Familia Halle" als auch für den Verein "Kickbox Team Cottbus 09 e.V." an, das in der Vergangenheit ebenso wie "La Familia Halle" immer wieder durch Verbindungen von Kämpfern in die Neonaziszene auffiel. Im Dezember 2023 trat K. bereits unter dem Label Gladiator bei einer Kampfsportveranstaltung in Berlin an.