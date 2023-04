Der Bürgerpark, in dem der Miniaturpark untergebracht ist, startet am Karfreitag in die neue Saison, sodass sich Besucher an 180.000 Frühblühern erfreuen können. Zuletzt hatten Miniaturen- und Bürgerpark in Wernigerode eine Rekordsaison erlebt. Geschäftsführer Andreas Mehling hofft, dass die neue Saison mindestens so gut wird wie die vergangene. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 152.000 Gäste.