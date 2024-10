Das Land Sachsen-Anhalt ist im Gespräch mit dem Investor, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Die Staatskanzlei in Magdeburg teilte mit: "Das Land ist seit dem Erwerb im Austausch mit dem neuen Eigentümer". Es werde derzeit geprüft, inwiefern sich das Land für einen Erwerb des gesamten Areals engagieren könne. Eine fundierte Entscheidung könne nur auf Basis vollständiger Informationen getroffen werden. Die liegen dem Land laut Staatskanzlei noch nicht vor. Damit das Land das Areal möglicherweise kauft, muss es den Angaben nach erst fachlich geprüft werden.

Investor Jugl will sich zum aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen ihm und dem Land Sachsen-Anhalt nicht äußern. Fragen hierzu ließ er unbeantwortet. Sollte sich jedoch bis Ende Oktober kein Käufer finden, würde er mit seinem Projekt weitermachen, kündigte er an. Jugl betonte aber, dass der Zugang für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge durch das Projekt nicht in Gefahr sei.