Das Konzentrationslager (KZ) Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt war ein Außenlager des KZ Buchenwald in Thüringen. Zwischen April 1944 und April 1945 wurden hier mehr als 7.000 Gefangene aus mindestens 23 Ländern inhaftiert und bei körperlich schwerster Zwangsarbeit ausgebeutet.

Am 9. April 1945 begann auf Befehl der SS der Todesmarsch. Etwa 3.000 Häftlinge mussten teilweise über 350 Kilometer zurücklegen. Rund 1.400 Menschen blieben im Lager zurück, weil sie zu schwach waren. Viele Gefangene wurden auf dem Todesmarsch erschossen, einige wenige überlebten ihn. US-amerikanische Truppen befreiten die zurückgebliebenden Gefangenen im Lager.

Am 11. September 1949 wurde ein erstes Mahnmal errichtet, dort, wo 800 Gefangene sterben mussten. Weitere Massengräber bekamen Gedenktafeln.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Stollensystem in den Thekenbergen militärisch und wirtschaftlich genutzt. Nachdem der Stollen zunächst gesprengt wurde und als zerstört galt, lagerte dort die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR in den 1970-er Jahren Munition, Bekleidung, Lebensmittel und Ausrüstung. Für Überlebende und die Öffentlichkeit war der Stollen nicht mehr zugänglich. Bis 1993 wurde der Stollen von der Bundeswehr als Lager genutzt. Seit Mitte der 1990-er Jahre befindet sich die unterirdische Anlage in Privatbesitz.