Früher als geplant Ortsdurchfahrt in Halberstadt ab Donnerstag wieder frei

In Halberstadt soll am Donnerstag die Landesstraße in Richtung Dingelstedt am Huy für den Verkehr freigegeben werden. Die Ortsdurchfahrt war in den vergangenen acht Monaten saniert worden. Damit kamen die Arbeiten nach Angaben des Infrastrukturministeriums schneller voran als geplant. Ursprünglich sei man von einer Fertigstellung erst im kommenden Jahr ausgegangen. Ministerin Lydia Hüskens (FDP) lobte laut Mitteilung vom Montag das "gute Zusammenspiel aller Beteiligten".