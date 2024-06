Zieschang kündigte zudem an, die polizeiliche Präsenz bei Veranstaltungen nochmals zu erhöhen. Dies gelte insbesondere für EM-Veranstaltungen.

Bürgermeisterin geschockt

Die Wolmirstedter Bürgermeisterin Marlies Cassuhn (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, sie sei geschockt. Viele im Ort seien bekannt mit den drei Opfern, die Vereinen angehörten und aktive Mitbürger seien. Außerdem bewege die Menschen die Tatsache, dass der Angriff in einer Gartenanlage passiert sei: "Es ist auch eine Grenze überschritten worden von dem öffentlichen Bereich in den privaten Bereich."

Es ist auch eine Grenze überschritten worden von dem öffentlichen Bereich in den privaten Bereich. Marlies Cassuhn (parteilos) Bürgermeisterin von Wolmirstedt

Die Menschen in Wolmirstedt sprechen gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT davon, dass sich die Nachricht über die Messer-Attacke schnell verbreitet habe. Sie hätten Angst und würden sich unwohl fühlen. Eine Frau sagte, dass so eine Tat, vor allem in einer Kleinstadt wie Wolmirstedt, schon erschreckend sei. Eine weitere Frau sagte, sie könnte sich nicht vorstellen, ihre Kinder raus zu lassen. Ein Mann erklärte, seine Frau würde abends nicht mehr aus dem Haus gehen.

Messer-Attacke in Wolmirstedt: Was am Freitagabend passierte

Am Freitagabend attackierte laut Polizeiangaben ein 27-Jähriger Afghane einen 23-jährigen Landsmann mit einem Messer in einer Plattenbausiedlung in Wolmirstedt. Das Opfer erlag wenig später seinen Verletzungen. Beide Männer hatten Medienberichten zufolge zuvor gestritten. Bildrechte: TNN