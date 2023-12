Der Angeklagte wurde am Nordhäuser Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt, die er in 80 Tagessätzen abzahlen könnte. Doch so weit wird es möglicherweise nicht kommen. Die Geldstrafe setzte der verhandelnde Richter zur Bewährung aus. Der Angeklagte muss das Geld nur zahlen, wenn er gegen Gesetze oder Auflagen verstößt. Garantiert zahlen muss er aber eine Spende von 300 Euro an einen Tierschutzverein in Nordhausen. Eine symbolische Geste.