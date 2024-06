Erneute Machbarkeitsstudie Nach Jahren: Harzer Schmalspurbahnen prüfen neue Strecke von Braunlage auf den Brocken

14. Juni 2024, 10:04 Uhr

Mit dem Zug von Braunlage auf den Brocken fahren: Neu ist die Idee für die neue Strecke im Harz nicht, aber nun soll die Machbarkeit erneut geprüft werden. Das haben die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Donnerstag bekannt gegeben. Mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie ist in etwa einem Jahr zu rechnen – und in den 2030er Jahren könnten dann HSB-Züge zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt fahren.