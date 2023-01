In Hasselfelde im Harz haben gut 4.000 Zuschauer das diesjährige Schlittenhunderennen verfolgt. Nach Angaben der Rennleitung gingen am Wochenende mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre Hundegespanne bei dem traditionellen Wettrennen rund um die Westernstadt Pullman City an den Start.