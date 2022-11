Im Jessener Ortsteil Leipa (Kreis Wittenberg) startet am Donnerstag die Europameisterschaft im Schlittenhunderennen. Wie der Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine mitteilte, nehmen rund 800 Teilnehmer mit mehr als 1.400 Hunden an dem Wettkampf am Rand der Glücksburger Heide teil.

Nach einer Eröffnungsfeier am Mittwoch starten die Läufe in zehn Disziplinen am Donnerstag und enden am Sonntag. Gäste werden gebeten, ihre eigenen Hunde nicht mit auf das Veranstaltungsgelände zu bringen.