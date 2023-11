In Derenburg im Landkreis Harz haben zwei junge Männer mit einer Pistole versehentlich durch ein Küchenfenster geschossen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand.

Die beiden 16- und 20-Jährigen wollten den Angaben zufolge am Mittwoch Schießübungen in der Natur machen und waren mit einem Auto unterwegs. Als sie die Ortslage Ströbeck durchfuhren, habe sich ein Schuss aus der Waffe gelöst und das Küchenfenster eines Wohnhauses durchschlagen.

Statt anzuhalten, suchten die Schützen laut Polizei das Weite. Bei der Fahndung sei auch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei eingesetzt worden. In der Nacht hätten die Beamten dann den verlassenen Pkw auf einem Feldweg bei Silstedt gefunden. Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Beamte die beiden Gesuchten in der Innenstadt von Wernigerode fest. Durch einen Spezialhund fanden Beamte eigenen Angaben zufolge die gesuchte Pistole im Bereich eines Straßengrabens bei Silstedt auf. Die Waffe stamme aus dem familiären Umfeld des 20-Jährigen. Der Mann hat laut Polizei keinen Waffenschein.