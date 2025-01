Gesellschaftliches Engagement von Vereinen Inklusive Basketballmannschaft aus Quedlinburg mit Goldenem "Stern des Sports" ausgezeichnet

Hauptinhalt

20. Januar 2025, 13:45 Uhr

Am Montag sind in Berlin die "Sterne des Sports" in Gold verliehen worden, der Vereine für ihr gesellschaftliches Engagement auszeichnet. Für Sachsen-Anhalt wurde die TSG GutsMuths Quedlinburg ausgezeichnet, die eine Basketballgruppe für Menschen mit Behinderung auf die Beine gestellt hat. Im November hatte der Verein auf Landesebene den "Großen Stern des Sports" in Silber gewonnen und sich damit für das Bundesfinale qualifiziert.