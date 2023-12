Vom Hauptbahnhof Stendal geht die Begehung nicht mit der Bahn, sondern mit dem Bus weiter zur Haltestelle "Krankenhaus". In den Bus kommt Marcus Graubner mithilfe einer Rampe, die die Busfahrerin ausfährt. So weit, so gut. Im Bus fällt Reiko Lühe, dem Vorsitzendem des Inklusionsbeirates, allerdings auf, dass die visuelle Anzeige "Wagen hält" fehlt, wenn man den Halteknopf betätigt. Diese ist wichtig für Menschen mit Hörbehinderung. Das weiß er aus eigener Erfahrung.

An der Haltestelle wird die digitale Informationssäule, an der man sich mithilfe von Sprachausgabe und Brailleschrift über den Fahrplan informieren kann, inspiziert. Unwillkürlich sorgt sie in der Gruppe für einen Lacher. "Was soll denn das hier heißen?", fragt Annemarie Kock und ertastet das in Braille geschriebene Wort. "Da steht Licht", kommt es von der Gruppe. "Nein, da steht 'lacht'".