Nicht nur Fichten seien den Stürmen zum Opfer gefallen, die von Mittwoch bis Montag mit Spitzengeschwindigkeiten von weit mehr als 100 Kilometern pro Stunde über den Harz fegten, berichtet der Förster. Auch Douglasien, Lärchen und Laubbäume habe es erwischt. Dann steigt er in seinen Jeep und fährt durch sein Revier, das vom Unwetter so hart getroffen wurde wie wohl kein anderes im Oberharz.

Überall an den Straßenrändern liegen entwurzelte oder abgeknickte Bäume. Hier und da ragt ein einzelner Stamm aus einer wie abgemäht wirkenden Mondlandschaft. Manche Fichte lehnt nur noch an einem Nachbarbaum und droht, jeden Moment umzufallen.

Gut 20 Kilometer von Elend entfernt hat auch Guido Fischer in Wernigerode und Umgebung alle Hände voll zu tun. "Letzte Woche Donnerstag, um 9 Uhr morgens, ging es los", erinnert sich der Dachdeckermeister aus Langeln bei Wernigerode. "Von da an stand das Telefon kaum noch still." Etwa 50 Sturmschäden an Dächern seien ihm seitdem gemeldet worden. Die meisten davon konnten er und seine fünf Angestellten inzwischen bereits beheben.